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Культура | На благотворительном концерте в Доме молодежи собрали 200 000 рублей

22.04.2017|16:59
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В Доме молодежи прошел благотворительный концерт в поддержку особенных детей. В фойе гости знакомились друг с другом и осваивались в большом обществе.

«Мы приглашаем семьи, где мама осталась с особенным ребенком одна, многодетные семьи, где воспитываются детки с ограниченными возможностями здоровья», - отметила директор региональной общественной организации «Благо Дарю» Виктория Хачатурян.

В зале выступил народный коллектив из Городищенского района и московская фолк-группа «Партизан FM». Прозвучали народные песни, казачьи, городской романс.

Вырученные от благотворительного концерта средства, а это примерно 200 000 рублей, пойдут на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и на строительство Спасского кафедрального собора.

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Гость|22.04.2017 18:24|

"Плевать, надоело воевать". А не надоело ли попрошайничать? Кому надо, тот пусть и собирает на паперти, или это им уже западло?

Гость|22.04.2017 18:31|

Хачатурян уже не знает как пиариться.

Гость|22.04.2017 18:32|

penzainform.ru писал(a):

и на строительство Спасского кафедрального собора.
Это и есть смысл акции, никаких моральных принципов у попов нет.

Гость|22.04.2017 18:37|

penzainform.ru писал(a):

й, пойдут на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и на строительство Спасского кафедрального собора.
Как делить будут поровну или мы делили апельсин ....

Гость|22.04.2017 18:45|

penzainform.ru писал(a):

Вырученные от благотворительного концерта средства, а это примерно 200 000 рублей, пойдут на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и на строительство Спасского кафедрального собора.
Попам не стыдно у больных детей средства отбирать?

Гость|22.04.2017 18:47|

Нет они за них помолиться вот и компенсация.

Гость|22.04.2017 18:56|

Никаких попов, всё отдать детям. Организаторам проконтролировать и отчитаться на пензинформе чтобы ФБК не опозорил нас. Сумма не существенна, главное принцип.

Имя: Гость
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