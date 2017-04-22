22.04.2017 | 16:59

В Доме молодежи прошел благотворительный концерт в поддержку особенных детей. В фойе гости знакомились друг с другом и осваивались в большом обществе.

«Мы приглашаем семьи, где мама осталась с особенным ребенком одна, многодетные семьи, где воспитываются детки с ограниченными возможностями здоровья», - отметила директор региональной общественной организации «Благо Дарю» Виктория Хачатурян.

В зале выступил народный коллектив из Городищенского района и московская фолк-группа «Партизан FM». Прозвучали народные песни, казачьи, городской романс.

Вырученные от благотворительного концерта средства, а это примерно 200 000 рублей, пойдут на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и на строительство Спасского кафедрального собора.