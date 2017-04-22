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Культура | Гран-при фестиваля «Сурская весна» получила студия из Кузнецка

22.04.2017|17:23
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Во Дворце детского и юношеского творчества прошел заключительный этап областного фестиваля театрального творчества «Сурская весна». Артем Пестов занимается в кузнецкой студии «Колумбус» под руководством Виктора Мальцева уже шесть лет. На этом конкурсе выступает не первый раз.

«В прошлом году я получил Гран-при за роль прохожего в сценке «Дверь». В этом году, надеюсь, результат будет не хуже. Роль у меня масштабнее, разобраться с ней мне помог преподаватель», - поделился Артем.

Фестиваль существует уже больше 25 лет. В 2017 году в муниципальном этапе, который стартовал еще в феврале, приняли участие около 1 500 юных актеров из Пензы и области. На суд жюри школьники представили авторские классические и современные постановки, а также сказки. В итоге в финал вышли 14 театральных коллективов.

«Этот конкурс не только демонстрация детских талантов, но и мастер-класс, возможность обменяться опытом, стать лучше», - уточнила старший методист областного центра развития творчества детей и юношества Алена Жукова.

Гран-при областного фестиваля театрального творчества «Сурская весна - 2017» достался студии «Колумбус» из Кузнецка.

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