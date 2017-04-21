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Культура | Детская школа искусств представила программу «Ветер перемен»

21.04.2017|16:28
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Воспитанники детской школы искусств имени Юрия Яничкина представили большую концертную программу «Ветер перемен». На сцене областной филармонии юные таланты показали вокальные, хореографические и цирковые номера. А объединила их героиня сказочной повести Мэри Поппинс.

Учащиеся разных отделений школы искусств постарались раскрыть всю палитру своего творческого потенциала и подарить пришедшим максимум эмоций.

В зрительном зале не было свободных мест. И взрослые, и дети получили от просмотра программы массу впечатлений и зарядились отличным настроением.

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Гость|21.04.2017 19:43|

Молодцы.Вот будущее нашего города.Главное,чтобы они не превратились в трутней,как их взрослые товарищи из Зореньки и прочих им подобных.

Гость|21.04.2017 19:54|

Спасибо большое за чудесный концерт!!!

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