21.04.2017 | 16:28

Воспитанники детской школы искусств имени Юрия Яничкина представили большую концертную программу «Ветер перемен». На сцене областной филармонии юные таланты показали вокальные, хореографические и цирковые номера. А объединила их героиня сказочной повести Мэри Поппинс.

Учащиеся разных отделений школы искусств постарались раскрыть всю палитру своего творческого потенциала и подарить пришедшим максимум эмоций.

В зрительном зале не было свободных мест. И взрослые, и дети получили от просмотра программы массу впечатлений и зарядились отличным настроением.