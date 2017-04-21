Воспитанники детской школы искусств имени Юрия Яничкина представили большую концертную программу «Ветер перемен». На сцене областной филармонии юные таланты показали вокальные, хореографические и цирковые номера. А объединила их героиня сказочной повести Мэри Поппинс.
Учащиеся разных отделений школы искусств постарались раскрыть всю палитру своего творческого потенциала и подарить пришедшим максимум эмоций.
В зрительном зале не было свободных мест. И взрослые, и дети получили от просмотра программы массу впечатлений и зарядились отличным настроением.
Молодцы.Вот будущее нашего города.Главное,чтобы они не превратились в трутней,как их взрослые товарищи из Зореньки и прочих им подобных.