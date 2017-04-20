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Культура | В Пензенском социально-педагогическом колледже проходит конкурс «Две звезды»

20.04.2017|14:43
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В Пензенском социально-педагогическом колледже проходит вокальный конкурс «Две звезды». Это уже вторые творческие состязания, героями которых становятся преподаватели и студенты.

Девять тандемов представят на суд жюри разные композиции. В ходе подготовки им предстояло выбрать, с кем исполнять песни и вживаться в роль эстрадного артиста.

«У нас было 12 пар, но потом некоторые отсеялись. Остались самые стойкие и смелые», - отметила участница конкурса Ирина Паршихина.

Состязания состоят из трех этапов. Первый - исполнение песен из российских и советских кинофильмов, второй - композиций о родине и природе, третий - современных хитов.

«Дуэты формировались так: студенты выбирали себе преподавателей или работников колледжа и вместе с ними репетировали песни», - рассказала заместитель директора колледжа Елена Радомысльская.

Музыкальность, артистизм, слаженность работы - на оценке может сказаться все, поэтому пары исполнителей стараются в каждую композицию вложить душу.

Итоги вокального конкурса «Две звезды» подведут в конце недели.

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