20.04.2017 | 16:34

Люди искусства, представляющие ведущие творческие коллективы региона, продолжают участвовать в благотворительных мероприятиях, средства от которых идут на строительство главной святыни области - Спасского кафедрального собора.

В этот раз в киноконцертном зале «Пенза» выступил губернаторский ансамбль солистов «Старгород».

Музыканты презентовали свою первую виниловую пластинку под названием «Импортозамещение». На ней записано 12 композиций. Некоторые из них прозвучали на этом благотворительном концерте.

Послушать коллектив, а заодно внести свою лепту в строительство собора собрались сотни пензенцев, среди них были первые лица города и области.

«Сегодняшнее мероприятие по счету 12-е. Собрали почти миллион рублей на восстановление храма. Всем большое спасибо!» - обратился к собравшимся мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Кто-то может пожертвовать очень много, а кто-то всего несколько рублей. Но его вклад будет нисколько не меньше по сути. Я всем выражаю благодарность», - подчеркнул владыка Серафим.

Также в рамках этого мероприятия еженедельник «Молодой ленинец» организовал благотворительную акцию «Подписка в подарок». Ее проведение благословил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.