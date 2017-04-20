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Культура | Средства от концерта «Старгорода» пойдут на восстановление Спасского собора

20.04.2017|16:34
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Люди искусства, представляющие ведущие творческие коллективы региона, продолжают участвовать в благотворительных мероприятиях, средства от которых идут на строительство главной святыни области - Спасского кафедрального собора.

В этот раз в киноконцертном зале «Пенза» выступил губернаторский ансамбль солистов «Старгород».

Музыканты презентовали свою первую виниловую пластинку под названием «Импортозамещение». На ней записано 12 композиций. Некоторые из них прозвучали на этом благотворительном концерте.

Послушать коллектив, а заодно внести свою лепту в строительство собора собрались сотни пензенцев, среди них были первые лица города и области.

«Сегодняшнее мероприятие по счету 12-е. Собрали почти миллион рублей на восстановление храма. Всем большое спасибо!» - обратился к собравшимся мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Кто-то может пожертвовать очень много, а кто-то всего несколько рублей. Но его вклад будет нисколько не меньше по сути. Я всем выражаю благодарность», - подчеркнул владыка Серафим.

Также в рамках этого мероприятия еженедельник «Молодой ленинец» организовал благотворительную акцию «Подписка в подарок». Ее проведение благословил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

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Гость|20.04.2017 18:59|

penzainform.ru писал(a):

благотворительную акцию «Подписка в подарок». Ее проведение благословил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Маразм крепчает.Мало того,что благотворительностью занимаются коллективы-трутни,которые сами сидят на народной шее,так они это ещё устраивают за счёт бюджета на самой дорогой в плане аренды сцене.Они своим концертом заработали минус тысяч пятьдесят,а то и более.Потому что из тех трёх сотен зрителей процентов семьдесят попали туда бесплатно.Из-за таких коллективов,как Старгород детские кружки,секции и так далее стали полностью платными.

Гость|20.04.2017 19:13|

penzainform.ru писал(a):

Музыканты презентовали свою первую виниловую пластинку под названием «Импортозамещение»
Это была презентация пластинки, а не благотворительный концерт. Тем более, что билеты были навязаны предприятиям естественно за деньги. Сбор десятины начался?

Гость|20.04.2017 19:30|

penzainform.ru писал(a):

«Кто-то может пожертвовать очень много, а кто-то всего несколько рублей. Но его вклад будет нисколько не меньше по сути. Я всем выражаю благодарность», - подчеркнул владыка Серафим.
Серафимушка - могу тебе спермою в глаз брызнуть - пожертвовать так сказать.

Гость|20.04.2017 19:43|

Рекламу пластинки (презентация)называть благотворительностью - это называется лицемерие.

Гость|20.04.2017 19:51|

penzainform.ru писал(a):

«Сегодняшнее мероприятие по счету 12-е. Собрали почти миллион рублей на восстановление храма. Всем большое спасибо!» - обратился к собравшимся мэр Пензы Виктор Кувайцев.
А Кувайцев знает, что церковь отделена от Государства?

Гость|20.04.2017 19:55|

Гость писал(a):

А Кувайцев знает, что церковь отделена от Государства?
Церковь может и отделена от государства, но не от народа, который живет в этом государстве.

Имя: Гость
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