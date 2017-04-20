20.04.2017 | 16:52

Разве может история «Спящей красавицы» оставить настоящую даму равнодушной? И неважно, сколько ей при этом лет: четыре года или немногим больше.

«Мы посмотрели диснеевский мультик, познакомились с сюжетом заранее. Это уже четвертая постановка о Спящей красавице, которую мы смотрим за год», - рассказала жительница Пензы Галина Тихонова.

Известную историю представил в Пензе московский театр «Корона русского балета». Постановку сопровождает роскошная симфоническая музыка, написанная Петром Чайковским по мотивам сказки Шарля Перро.

На сцене феи приходят поздравить королевскую чету с долгожданным рождением дочери. Желают, конечно, красоты и личного счастья.

Потом появляется разгневанная женщина, которую одиночество превратило в колдунью. Ее забыли пригласить на праздник. И за это она посылает малютке страшное проклятье. Принцессе приходится расплатиться за ошибки взрослых и заснуть от укола веретена. Но настоящая любовь все победит.