Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|20 апр 2017|19:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
+3oC
Завтра | Ясно |
  60.61  |  $  56.42
 

Культура | Пензенцы оценили балет «Спящая красавица» в исполнении московских артистов

20.04.2017|16:52
Печать

Разве может история «Спящей красавицы» оставить настоящую даму равнодушной? И неважно, сколько ей при этом лет: четыре года или немногим больше.

«Мы посмотрели диснеевский мультик, познакомились с сюжетом заранее. Это уже четвертая постановка о Спящей красавице, которую мы смотрим за год», - рассказала жительница Пензы Галина Тихонова.

Известную историю представил в Пензе московский театр «Корона русского балета». Постановку сопровождает роскошная симфоническая музыка, написанная Петром Чайковским по мотивам сказки Шарля Перро.

На сцене феи приходят поздравить королевскую чету с долгожданным рождением дочери. Желают, конечно, красоты и личного счастья.

Потом появляется разгневанная женщина, которую одиночество превратило в колдунью. Ее забыли пригласить на праздник. И за это она посылает малютке страшное проклятье. Принцессе приходится расплатиться за ошибки взрослых и заснуть от укола веретена. Но настоящая любовь все победит.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!