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Культура | Театр-студия танца «Воскресенье» отметил 10 лет со дня основания

19.04.2017|16:02
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Театр-студия современного танца «Воскресенье» решил отметить свое десятилетие с размахом. В качестве концертной площадки артисты выбрали сцену Пензенского областного драматического театра.

Для зрителей хореографический коллектив приготовили большую юбилейную программу.

«Представляем спектакли «Свобода» и «Время. Ритм. Город», а также лучшие постановки студии», - уточнила художественный руководитель «Воскресенья» Валентина Захарова.

В праздничном шоу приняли участие около 400 танцоров в возрасте от 3 до 27 лет. Некоторые из них в театре-студии со дня основания.

«Я вижу, что мы развиваемся, об этом говорят наши награды. Танец - наша жизнь, с его помощью мы выражаем свои чувства», - подчеркнула воспитанница «Воскресенья» Полина Блинкова.

Полную версию юбилейного концерта театра-студии современного танца можно будет увидеть на 11 канале. Следите за программой.

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Гость|19.04.2017 19:17|

Концерт захватил с самого начала и не отпускал до самого конца. Молодцы! Море эмоций. Спасибо.)

Имя: Гость
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