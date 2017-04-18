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Культура | Цирковая студия «Калейдоскоп» представила отчетный концерт

18.04.2017|18:32
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Цирковая студия «Калейдоскоп» при детской школе искусств имени Юрия Яничкина представила отчетный концерт.

Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы... В цирковой студии «Калейдоскоп» занимаются как совсем юные, только начинающие делать первые шаги по сцене артисты, так и неоднократные победители всевозможных международных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

Полную версию выступления участников цирковой студии «Калейдоскоп», а также их друзей из студии «Улыбка» вы сможете увидеть в эфире 11 канала в ближайшее время. Следите за телепрограммой.

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