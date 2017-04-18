18.04.2017 | 18:32

Цирковая студия «Калейдоскоп» при детской школе искусств имени Юрия Яничкина представила отчетный концерт.

Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы... В цирковой студии «Калейдоскоп» занимаются как совсем юные, только начинающие делать первые шаги по сцене артисты, так и неоднократные победители всевозможных международных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

Полную версию выступления участников цирковой студии «Калейдоскоп», а также их друзей из студии «Улыбка» вы сможете увидеть в эфире 11 канала в ближайшее время. Следите за телепрограммой.