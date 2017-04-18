Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|18 апр 2017|11:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Снег |
  59.84  |  $  56.25
 

Культура | 22 апреля пензенцев приглашают на акцию «Библионочь»

18.04.2017|09:45
Печать

22-23 апреля в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова в очередной раз пройдет акция «Библионочь». В этом году ее подзаголовок - «Новое прочтение».

Мероприятие стартует в 18:00 «Библиосумерками», где детям представят научное шоу профессора Николя.

На официальном открытии акции в 19:00 гости праздника увидят выступление вокальной студии Continent music и световое шоу «Солтис».

Затем зрителям предлагается разойтись по площадкам в соответствии со своими предпочтениями.

«Кто-то будет писать «народное» сочинение. Кому-то будет интересно познакомиться с коллекцией книг из библиотеки Петра Алешковского, лауреата премии «Русский Букер», - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

В рамках акции можно познакомиться с творчеством пензенского театра «Кукольный дом». Также гостей праздника ждет встреча с номинантом премии «Золотая маска» (2014) Русланбеком Джурабековым.

Кроме того, горожане смогут посетить мастер-классы по рисованию и рукоделию, ароматам и макияжу, принять участие в интеллектуальных играх, астрологических наблюдениях, потанцевать и послушать музыку.

0
0
0
0
 
Гость|18.04.2017 10:48|

Библионочь-Библиофилам.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!