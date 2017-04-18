18.04.2017 | 09:45

22-23 апреля в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова в очередной раз пройдет акция «Библионочь». В этом году ее подзаголовок - «Новое прочтение».

Мероприятие стартует в 18:00 «Библиосумерками», где детям представят научное шоу профессора Николя.

На официальном открытии акции в 19:00 гости праздника увидят выступление вокальной студии Continent music и световое шоу «Солтис».

Затем зрителям предлагается разойтись по площадкам в соответствии со своими предпочтениями.

«Кто-то будет писать «народное» сочинение. Кому-то будет интересно познакомиться с коллекцией книг из библиотеки Петра Алешковского, лауреата премии «Русский Букер», - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

В рамках акции можно познакомиться с творчеством пензенского театра «Кукольный дом». Также гостей праздника ждет встреча с номинантом премии «Золотая маска» (2014) Русланбеком Джурабековым.

Кроме того, горожане смогут посетить мастер-классы по рисованию и рукоделию, ароматам и макияжу, принять участие в интеллектуальных играх, астрологических наблюдениях, потанцевать и послушать музыку.