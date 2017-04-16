Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|16 апр 2017|12:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+9oC
Завтра | Дождь |
  59.78  |  $  56.29
 

Культура | В Пензе презентуют фильм «Иван Лажечников. Тепло ледяного дома»

16.04.2017|12:03
Печать

Во вторник, 18 апреля, в Пензе состоится презентация документального фильма «Иван Лажечников. Тепло ледяного дома».

Автором сценария и режиссером картины стала Светлана Белоус из Воскресенска Московской области. Работу над фильмом об известном русском писателе-романисте она начала в 2016 году.

Часть съемок картины проходила на Пензенской земле, к которой писатель имел непосредственное отношение.

В 1819 году Иван Лажечников был назначен на место директора Пензенской гимназии и народных училищ. Именно он способствовал открытию чембарского уездного училища, в числе первых учеников которого был Виссарион Белинский.

В 10:00 фильм Светланы Белоус будет презентован в педагогическом институте имени В. Г. Белинского, в 14:00 - в Литературном музее.

В среду, 19 апреля, творческая встреча с режиссером и показ картины состоится в музее г. Белинского. Ее начало намечено на 12:00, сообщается на сайте музеев Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!