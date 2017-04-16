16.04.2017 | 12:03

Во вторник, 18 апреля, в Пензе состоится презентация документального фильма «Иван Лажечников. Тепло ледяного дома».

Автором сценария и режиссером картины стала Светлана Белоус из Воскресенска Московской области. Работу над фильмом об известном русском писателе-романисте она начала в 2016 году.

Часть съемок картины проходила на Пензенской земле, к которой писатель имел непосредственное отношение.

В 1819 году Иван Лажечников был назначен на место директора Пензенской гимназии и народных училищ. Именно он способствовал открытию чембарского уездного училища, в числе первых учеников которого был Виссарион Белинский.

В 10:00 фильм Светланы Белоус будет презентован в педагогическом институте имени В. Г. Белинского, в 14:00 - в Литературном музее.

В среду, 19 апреля, творческая встреча с режиссером и показ картины состоится в музее г. Белинского. Ее начало намечено на 12:00, сообщается на сайте музеев Пензенской области.