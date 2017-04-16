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Культура | В колледже искусств отметили 135-летие фортепианного отделения

16.04.2017|12:13
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Преподаватели Пензенского колледжа искусств отметили 135-летний юбилей фортепианного отделения.

«Как только нас не называли! Сначала были музыкальные классы, потом музыкальный техникум, позже музыкальное училище имени Архангельского», - рассказала зав. отделением фортепиано Пензенского колледжа искусств Ольга Тразанова.

На праздничный концерт пригласили школьников, студентов, выпускников, а также педагогов этого учебного заведения. В их числе был заслуженный работник культуры России Геннадий Гроссман. На фортепианном отделении он преподает уже 45 лет.

«За эти годы было много интересных событий. Это участие ребят в конкурсах, концерты преподавателей», - отметил Геннадий Гроссман.

Студентка третьего курса Кристина Гартман рассказала: чтобы добиться результата, ей приходится заниматься с утра до вечера. Однако девушка не жалеет о том, что пошла учиться в колледж искусств.

«Мне очень нравится музыка. Я решила, что хочу связать свою жизнь с творчеством», - поделилась она.

Кстати, именно c фортепианного отделения началась история музыкального училища, которое несколько лет назад объединили с Пензенским колледжем искусств.

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