Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|16 апр 2017|20:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+9oC
Завтра | Дождь |
  59.78  |  $  56.29
 

Культура | Ансамбль «Надежда» выступил в Лермонтовской библиотеке

16.04.2017|12:56
Печать

Ансамбль народной песни «Надежда» в полном составе предстал перед зрителями в зале Лермонтовской библиотеки. Коллектив выступил в рамках проекта «Филармония в библиотеке».

«После концерта выходишь такая окрыленная! Мне очень нравятся выступления», - поделилась ощущениями руководитель ансамбля «Надежда» Лидия Муленкова.

«У проекта четыре лица: профессиональное, студенческое, детское и самодеятельное творчество», - уточнила главный библиотекарь библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Мария Федотова.

На этой встрече звучали не только песни. Участницы ансамбля также читали стихи собственного сочинения. Назывался концерт «Ты цвети, Россия!».

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!