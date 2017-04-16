16.04.2017 | 12:56

Ансамбль народной песни «Надежда» в полном составе предстал перед зрителями в зале Лермонтовской библиотеки. Коллектив выступил в рамках проекта «Филармония в библиотеке».

«После концерта выходишь такая окрыленная! Мне очень нравятся выступления», - поделилась ощущениями руководитель ансамбля «Надежда» Лидия Муленкова.

«У проекта четыре лица: профессиональное, студенческое, детское и самодеятельное творчество», - уточнила главный библиотекарь библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Мария Федотова.

На этой встрече звучали не только песни. Участницы ансамбля также читали стихи собственного сочинения. Назывался концерт «Ты цвети, Россия!».