15.04.2017 | 14:35

В двух залах Пензенской картинной галереи расположилась выставка портретов российских артистов в сценических образах. Всего около 50 полотен.

Экспозицию под названием «Любить, творить, играть...» в Пензу привезла московская галерея «Золотой плес».

«Сближаются театральный и художественный мир. Это позволяет всем идти вперед, дает новый стимул к творческому развитию», - отметил директор галереи «Золотой плес» Игорь Кучеренко.

Актеры ведущих российских театров позировали художникам в перерывах между спектаклями и репетициями.

Выставка приурочена к 125-летию Пензенской картиной галереи. Также в экспозицию вошли портреты из фондов местного музея.

«Таким я был: наглым, в клетчатой рубашке. Только гитары не хватает», - рассказал, показывая на свой портрет, художественный руководитель областного драматического театра Сергей Казаков.

Кстати, автором некоторых работ, представленных на выставке, является выпускник Пензенского художественного училища Антон Лобов. Экспозиция пробудет в нашем городе до 4 июня.