15.04.2017 | 16:57

Воспитанники спортивно-танцевального клуба «Грааль» привезли с Кубка Черноземья не одну, а сразу несколько наград. Восемь команд этого коллектива представляли Пензу на десятом, юбилейном международном фестивале-конкурсе хореографического искусства, который прошел в Воронеже.

«В очередной раз они доказали, что с ними можно ходить в разведку, участвовать в серьезных соревнованиях. Мы стали лидерами в командном зачете», - подчеркнула руководитель клуба «Грааль» Евгения Глебова.

«Нас поддерживали соперники в процессе выступления, и это очень мотивировало, заставляло совершенствоваться», - рассказала воспитанница клуба «Грааль» Екатерина Кудряшова.

Пензенские танцоры состязались в трех возрастных группах: дети, юниоры и взрослые. Несмотря на серьезную конкуренцию, а на конкурсе были сильнейшие коллективы из Липецка, Курска, Орла, Саратова, Белгорода, ребята завоевали четыре первых места, два вторых и столько же третьих.

«Мы очень волновались, судьи были строгие», - вспомнила воспитанница клуба «Грааль» Альбина Мустафина.

«Боялись, что что-то не получится. Сейчас очень рады первому месту», - добавила еще одна воспитанница клуба Арина Пантеева.

На творческом горизонте у «Грааля» одно из основных событий года - отчетный концерт. Он запланирован на первую половину мая. Свои достижения покажут как самые юные, так и опытные воспитанники.