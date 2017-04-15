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Культура | Хор им. Гришина дал благотворительный концерт «Весна в цветах любви»

15.04.2017|14:16
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В Центре культуры и досуга выступил пензенский русский народный хор имени Октября Гришина. Название благотворительного концерта - «Весна в цветах любви» - полностью соответствовало происходившему на сцене.

В программу вошли композиции, до этого ни разу не звучавшие в исполнении прославленного творческого коллектива.

«Будет песня Виктора Владимировича Пруковского, которую он подарил нам на 60-летие, на стихи поэтессы Матрены Смирновой», - рассказал художественный руководитель хора Юрий Сысоев.

Кстати, в этом году нашему земляку Октябрю Васильевичу Гришину исполнилось бы 90 лет. К юбилею советского композитора хор, носящий его имя, готовит праздничное мероприятие.

«Осенью будет большой фестиваль. Приедут коллективы из нашей области и Рязани. Может, пригласим еще кого-то», - сообщил Юрий Сысоев.

Этот благотворительный концерт состоял из двух отделений. Зрителей ждали не только песни, но и танцы.

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