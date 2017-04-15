15.04.2017 | 18:06

В Пензе состоялся косплей-фестиваль. Косплей - это переодевание в костюмы известных персонажей, популярное сегодня хобби, похожее на маскарад.

Участники таких мероприятий говорят, что важно не только внешнее сходство с героями компьютерных игр, фильмов, сериалов и книг, но и актерское мастерство.

«Это мероприятие проводится в четвертый раз. С каждым годом увеличивается количество участников, растет их мастерство», - отметил организатор фестиваля Денис Богданов.

На костюмированное шоу в Пензу съехались любители косплея из других регионов. Например, студентка Саранского государственного университета Кристина Макрашина предстала в образе медузы из «Магазинчика ужасов».

«Это очень старое аниме. Оно было создано, кажется, в 1994 году. Я шила свой костюм почти два месяца, парик делала буквально в последние дни», - рассказала девушка.

Фестиваль включал в себя дефиле, сценки, вокальные и хореографические номера.

Участнику фестиваля Максиму Насырову танец дался с трудом: его костюм из металла и пластика весит больше 40 килограммов.

«Это провал!» - решил Максим.

В пензенском косплей-фестивале приняли участие более 100 человек. Мероприятие длилось почти семь часов.