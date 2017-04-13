13.04.2017 | 15:46

23 апреля в 13:00 в киноконцертном зале «Пенза» стартует четырехчасовое Beauty Show Weekend.

В рамках мероприятия пройдет большой модный показ от звезд Moscow Fashion Week Маши Цигаль и Даши Гаузер. Любой желающий сможет пополнить свой гардероб дизайнерской одеждой.

Гостей праздника также ждут премьерный показ модельера из Санкт-Петербурга Andy Artyuhin перед мировым турне, авторские показы пензенских дизайнеров и демонстрация образов от постановщика Ольги Букиной.

Кроме того, будут представлены инсталляции и фотозоны в стиле арт-гранж от 14 известных дизайнеров нашего города, арт-выставка белья ручной работы на девушках-моделях. На празднике будет разыгран iPhone 7.

«Освежающие коктейли в пиано-баре, удивительная подача напитков для кофеманов, гастроинвестиции от новых заведений Пензы, меню на вкус хрупких барышень и их кавалеров - все это ждет гостей праздника», - сообщили организаторы мероприятия.

After Party для всех начнется в 22:00. Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра «Современник» и сети «Кофейный экспресс». Сайт события: www.bswproject.ru.