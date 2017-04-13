13.04.2017 | 10:48

В пятницу, 14 апреля, в Пензе начнет работу выставка «Любить, творить, играть...». На ней будут представлены портреты артистов России в сценических образах из фондов галереи «Золотой плес».

Кроме того, посетители ознакомятся и с произведениями местных художников.

В четверг, 13 апреля, картины доставили в Пензенскую картинную галерею, где уже началась подготовка к монтажу экспозиции.

«Все портреты, представленные в проекте, родились на сцене или за кулисами театра. В каждом из них через образ сценического героя проявляются черты личности самого актера, его творческой индивидуальности, внутреннего мира, раскрывается суть оригинального дарования», - сообщается на сайте музеев Пензенской области.