13.04.2017 | 09:24

Во вторник, 18 апреля, в Международный день охраны памятников и исторических мест, в Пензе состоится тематическая акция, принять участие в которой может любой желающий.

В этот день проводят реставрационные работы, корректировку, чистку и покраску памятников.

Пензенцы могут внести свой вклад и помочь в благоустройстве. С 10:00 до 11:00 акция пройдет у памятника К. Маркса, который расположен на перекрестке улиц Лермонтова и Куйбышева. С 11:00 до 12:00 мероприятие продолжится на территории ЦПКиО им. Белинского, где установлены памятник Владимиру Ленину и бюст Виссариона Белинского.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, также для горожан подготовлена культурная программа. Им предложат ответить на вопросы викторины и выиграть сувенир с изображением парка.