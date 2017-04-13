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Культура | Пензенцев пригласили на акцию «День памятников и исторических мест»

13.04.2017|09:24
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Во вторник, 18 апреля, в Международный день охраны памятников и исторических мест, в Пензе состоится тематическая акция, принять участие в которой может любой желающий.

В этот день проводят реставрационные работы, корректировку, чистку и покраску памятников.

Пензенцы могут внести свой вклад и помочь в благоустройстве. С 10:00 до 11:00 акция пройдет у памятника К. Маркса, который расположен на перекрестке улиц Лермонтова и Куйбышева. С 11:00 до 12:00 мероприятие продолжится на территории ЦПКиО им. Белинского, где установлены памятник Владимиру Ленину и бюст Виссариона Белинского.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, также для горожан подготовлена культурная программа. Им предложат ответить на вопросы викторины и выиграть сувенир с изображением парка.

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Гость|13.04.2017 09:41|

А памятнику цирку пойдут?

Гость|13.04.2017 09:45|

penzainform.ru писал(a):

Лондонцы могут внести свой вклад и помочь в благоустройстве. С 10:00 до 11:00 акция пройдет у памятника Кромвелю, который расположен у полаты общин. С 11:00 до 12:00 мероприятие продолжится на территории Гайд-Парка где расположена статуя Ахиллеса, фонтаны Артемиды и другие мемориалы..
Ну не дебилы?

Имя: Гость
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