12.04.2017 | 18:01

В одном из музыкальных магазинов города провели мастер-класс по игре на гавайской гитаре. Юный пензенец Максим Горячев пришел туда со своим инструментом, его мальчику подарили на Новый год.

«Хочу разучить несколько песен», - пояснил Максим.

Музыкант Сергей Кабанов пояснил, что научиться играть на гавайской гитаре намного проще, чем на обычной. Он услышал про укулеле три года назад. Музыкальный инструмент понравился молодому человеку не только своим звучанием, но и компактностью.

«Его легко можно положить в сумку. Особенно это удобно, если ехать куда-то на природу», - отметил Сергей.

В последнее время гавайская гитара становится все более популярна.