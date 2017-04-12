12.04.2017 | 16:54

В Доме народного творчества открылась выставка «Очарование лаковой миниатюры». Ее автор Светлана Борисова может составить конкуренцию известному ювелиру Фаберже.

Расписанные ею вещи и украшения хранятся у российских, американских, французских, итальянских коллекционеров. На открытии выставки Светлану Михайловну чествовали друзья. Все люди творческие.

«Есть пасхальные яйца, иконы, а также городские сюжеты на вазочках, шкатулках», - показала мастерица.

Кстати, создавать шедевры Светлане Борисовне помогает супруг Владимир Юрьевич. Получается, что выставка лаковой миниатюры - их совместный продукт.