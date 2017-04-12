Пензенское информационное агентство|18+|Среда|12 апр 2017|19:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Ливень |
0oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  60.26  |  $  56.76
 

Культура | В Доме народного творчества открылась выставка «Очарование лаковой миниатюры»

12.04.2017|16:54
Печать

В Доме народного творчества открылась выставка «Очарование лаковой миниатюры». Ее автор Светлана Борисова может составить конкуренцию известному ювелиру Фаберже.

Расписанные ею вещи и украшения хранятся у российских, американских, французских, итальянских коллекционеров. На открытии выставки Светлану Михайловну чествовали друзья. Все люди творческие.

«Есть пасхальные яйца, иконы, а также городские сюжеты на вазочках, шкатулках», - показала мастерица.

Кстати, создавать шедевры Светлане Борисовне помогает супруг Владимир Юрьевич. Получается, что выставка лаковой миниатюры - их совместный продукт.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!