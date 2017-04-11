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Культура | Пензенской картинной галерее подарили портрет Валерия Сазонова

11.04.2017|16:49
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Во вторник, 11 апреля, фонд Пензенской картинной галереи пополнился портретом Валерия Сазонова.

Такой подарок музею сделал член Союза художников России, обладатель трех золотых национальных медалей Европейской академии искусств Стас Бородин.

«Пластика форм в его полотнах возникает в результате тщательного анализа цвета, в среде, наполненной светом и воздухом. В полотнах Бородина зритель соприкасается с чрезвычайно утонченным и изысканным колористическим восприятием реальности», - сообщается на сайте музеев Пензенской области.

Директор музея Кирилл Застрожный поблагодарил художника за подарок и в свою очередь преподнес ему альбом Пензенской картинной галереи имени Савицкого.

Напомним: Валерий Сазонов - заслуженный деятель искусств РФ, был награжден благодарностью Президента РФ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени и почетным знаком «Во славу земли Пензенской».

В 1972 году, в возрасте 27 лет, он был назначен на должность директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого.

Преподавал историю искусств в Пензенском художественном училище им. К. А. Савицкого. Был доцентом кафедры мировой и отечественной художественной культуры ПГПУ им. В. Г. Белинского.

Валерий Сазонов скончался 17 марта 2015 года после продолжительной болезни. Ему было 70 лет.

4 сентября 2015 года у входа в Пензенскую картинную галерею состоялось торжественное открытие мемориальной доски Валерию Сазонову.

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