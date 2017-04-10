Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|10 апр 2017|18:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  60.75  |  $  57.39
 

Культура | Пензенские пенсионеры представили выставку 3D-картин

10.04.2017|16:58
Печать

Гражданский союз «Серебряная пора» представил пензенским школьникам сказочную выставку своих 3D-картин.

«Картины объемные, их можно потрогать руками, даже лизнуть языком, - пошутила руководитель «Серебряной поры» Галина Архангельская. - Мы хотим своим творчеством передать представителям нынешнего поколения, чтобы они не отчаивались и относились к жизни с позитивом».

В экспозиции около 20 работ. О технологии создания этих необычных картин юным посетителям выставки рассказал руководитель творческой мастерской Виктор Москалец.

«Сначала заготовку рисуют на картоне, потом вырезают и наклеивают водоэмульсионным клеем на основу. Затем в ход идут опилки, которыми покрывается полотно. А последние штрихи наносятся уже кистью», - пояснил художник.

Многих школьников заинтересовал новый для них вид творчества.

«Мне очень понравились картины, я хочу сделать такую же дома. К тому же я очень люблю рисовать», - рассказала ученица школы № 7 г. Пензы Екатерина Ванюшина.

В планах у художников пополнить экспозицию новыми работами, а несколько картин гражданский союз «Серебряная пора» намерен отправить в Луганскую народную республику.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!