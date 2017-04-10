10.04.2017 | 16:58

Гражданский союз «Серебряная пора» представил пензенским школьникам сказочную выставку своих 3D-картин.

«Картины объемные, их можно потрогать руками, даже лизнуть языком, - пошутила руководитель «Серебряной поры» Галина Архангельская. - Мы хотим своим творчеством передать представителям нынешнего поколения, чтобы они не отчаивались и относились к жизни с позитивом».

В экспозиции около 20 работ. О технологии создания этих необычных картин юным посетителям выставки рассказал руководитель творческой мастерской Виктор Москалец.

«Сначала заготовку рисуют на картоне, потом вырезают и наклеивают водоэмульсионным клеем на основу. Затем в ход идут опилки, которыми покрывается полотно. А последние штрихи наносятся уже кистью», - пояснил художник.

Многих школьников заинтересовал новый для них вид творчества.

«Мне очень понравились картины, я хочу сделать такую же дома. К тому же я очень люблю рисовать», - рассказала ученица школы № 7 г. Пензы Екатерина Ванюшина.

В планах у художников пополнить экспозицию новыми работами, а несколько картин гражданский союз «Серебряная пора» намерен отправить в Луганскую народную республику.