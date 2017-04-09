09.04.2017 | 10:46

В краеведческом музее открылась выставка, посвященная истории русско-турецких войн XVII-XIX веков.

«Отношения двух стран испортились еще во время правления Алексея Михайловича, того самого царя, при котором была основана Пенза. При его сыне Федоре Алексеевиче началась первая русско-турецкая война. Это случилось 340 лет тому назад», - рассказала сотрудница музея.

Главное внимание на выставке уделили военачальникам, участникам русско-турецких кампаний, которые связаны с Пензенским краем. Одни из них здесь родились, другие имели земли, кстати, дарованные государем за боевые заслуги.

Выставка будет работать в течение шести месяцев.