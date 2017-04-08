08.04.2017 | 10:36

15 апреля в органном зале Пензенской филармонии состоится концерт камерной музыки.

Зрители увидят совместное выступление заслуженного работника культуры России скрипача Вячеслава Денисова и лауреата всероссийского конкурса концертмейстеров пианиста Сергея Суднева.

«Выступление музыкантов на этой концертной площадке в октябре прошлого года получило массу положительных откликов», - сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.

На этот раз публике представят новую программу: прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарт, Сергея Прокофьева, Эдварда Грига.