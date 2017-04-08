Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|8 апр 2017|12:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+9oC
Завтра | Облачно |
  60.57  |  $  56.92
 

Культура | Пензенцев пригласили на концерт камерной музыки

08.04.2017|10:36
Печать

15 апреля в органном зале Пензенской филармонии состоится концерт камерной музыки.

Зрители увидят совместное выступление заслуженного работника культуры России скрипача Вячеслава Денисова и лауреата всероссийского конкурса концертмейстеров пианиста Сергея Суднева.

«Выступление музыкантов на этой концертной площадке в октябре прошлого года получило массу положительных откликов», - сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.

На этот раз публике представят новую программу: прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарт, Сергея Прокофьева, Эдварда Грига.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!