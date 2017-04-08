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Культура | На областном конкурсе чтецов победил школьник из Никольского района

08.04.2017|17:06
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По три лучших чтеца от каждого из 20 районов вышли в областной этап IV Всероссийского конкурса «Живая классика» и боролись за право представлять регион на уровне страны. В творческих состязаниях участвовали школьники 5-10-х классов. Каждому из них надо было выбрать отрывок из произведения отечественных или зарубежных авторов и прочитать его так, чтобы жюри прониклось смыслом прозы.

Выбор произведения являлся одним из слагаемых успеха. Мария Усанова предпочла военную тематику и остановилась на рассказе Геннадия Черкашина «Кукла».

«Это рассказ о девочке, которой дедушка подарил перед войной куклу. Семье пришлось уехать из города, и куклу отдали в магазин. Мама обещала девочке выкупить куклу, как только они заработают достаточно денег. Когда же это случилось, выяснилось, что игрушку уже продали», - рассказала Мария.

Жюри учитывало грамотность, эмоциональность, выражение, индивидуальную манеру исполнения. По итогам областного этапа первое место занял Иван Лопухов из Никольского района. Победитель и двое призеров в мае примут участие в заключительном этапе в лагере «Артек» и, возможно, попадут в суперфинал. Он состоится в Москве в июне.

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