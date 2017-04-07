Фестиваль «Волшебные клавиши» собрал более 70 исполнителей из детских музыкальных и школ искусств Пензенской области. В нем приняли участие юные пианисты в возрасте от шести до восьми лет.
«Они готовятся к фестивалю весь год. Мы проводим его в апреле, когда у детей уже есть определенная база», - уточнила заведующая фортепианным отделом ДМШ № 4 г. Пензы Юлия Максимова.
Дима Лебедев приехал из Неверкина. Он уверенно исполнил сложное произведение.
«Я участвовал в таком конкурсе впервые, очень боялся ошибиться, но все сыграл правильно», - рассказал мальчик.
Помимо трех обязательных к исполнению композиций, дети подготовили рисунки и стихи, отражающие образ выбранных ими музыкальных произведений. Это позволяет раскрыть разные грани творчества ребенка, считают организаторы «Волшебных клавиш».
Фестиваль в Пензе прошел во второй раз.
Журналисты Пензаинформ,гнать вас поганой метлой.Даже название конкурса не удосужились правильно написать.Волшебные клавиши.Во множественном числе.