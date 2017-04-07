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Культура | Юные пианисты приняли участие в пензенском фестивале «Волшебная клавиша»

07.04.2017|17:44
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Фестиваль «Волшебная клавиша» собрал более 70 исполнителей из детских музыкальных и школ искусств Пензенской области. В нем приняли участие юные пианисты в возрасте от шести до восьми лет.

«Они готовятся к фестивалю весь год. Мы проводим его в апреле, когда у детей уже есть определенная база», - уточнила заведующая фортепианным отделом ДМШ № 4 г. Пензы Юлия Максимова.

Дима Лебедев приехал из Неверкина. Он уверенно исполнил сложное произведение.

«Я участвовал в таком конкурсе впервые, очень боялся ошибиться, но все сыграл правильно», - рассказал мальчик.

Помимо трех обязательных к исполнению композиций, дети подготовили рисунки и стихи, отражающие образ выбранных ими музыкальных произведений. Это позволяет раскрыть разные грани творчества ребенка, считают организаторы «Волшебной клавиши».

Фестиваль в Пензе прошел во второй раз.

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