Истинные поэты и музыканты в России долго не живут. Они рано сгорают. Легендам русского рока и другим выдающимся людям, которые уже ушли, посвятили концерт в областной филармонии.
Прозвучали песни рано ушедших от нас Владимира Высоцкого, Анатолия Крупнова, Александра Башлачева, Майка Науменко, Виктора Цоя.
Композиции были представлены в исполнении ныне несколько забытых, а когда-то известных местных музыкантов. Немногие горожане помнят культовую пензенскую группу «Глупая девушка» и ее лидера Андрея Черкашина.
Молодцы!!! Андрюха местный Петя Мамонов, песню Майкла отлично исполнил!