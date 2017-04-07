07.04.2017 | 18:35

Истинные поэты и музыканты в России долго не живут. Они рано сгорают. Легендам русского рока и другим выдающимся людям, которые уже ушли, посвятили концерт в областной филармонии.

Прозвучали песни рано ушедших от нас Владимира Высоцкого, Анатолия Крупнова, Александра Башлачева, Майка Науменко, Виктора Цоя.

Композиции были представлены в исполнении ныне несколько забытых, а когда-то известных местных музыкантов. Немногие горожане помнят культовую пензенскую группу «Глупая девушка» и ее лидера Андрея Черкашина.