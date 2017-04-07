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Культура | Пензенские музыканты исполнили хиты известных рокеров

07.04.2017|18:35
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Истинные поэты и музыканты в России долго не живут. Они рано сгорают. Легендам русского рока и другим выдающимся людям, которые уже ушли, посвятили концерт в областной филармонии.

Прозвучали песни рано ушедших от нас Владимира Высоцкого, Анатолия Крупнова, Александра Башлачева, Майка Науменко, Виктора Цоя.

Композиции были представлены в исполнении ныне несколько забытых, а когда-то известных местных музыкантов. Немногие горожане помнят культовую пензенскую группу «Глупая девушка» и ее лидера Андрея Черкашина.

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Гость|07.04.2017 19:50|

Молодцы!!! Андрюха местный Петя Мамонов, песню Майкла отлично исполнил!

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