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Культура | В Пензе выступила тамбовская группа «Сколот»

06.04.2017|16:07
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Пензенцы повеселились на концерте «Сколота». Музыкальный коллектив из Тамбова приехал с праздничной программой. Фолк-рок-группе исполнилось 12 лет.

В репертуаре «Сколота» песни собственного сочинения и композиции, в основе которых лежат реальные произведения скандинавского и славянского фольклора. Одним словом, сплошное средневековье.

«Сколот - название древнерусского племени, жившего у Днепра. Кроме того, сколот созвучен со словом «сокол», это известный образ из древнерусского эпоса. Именно эта птица изображена на нашей эмблеме», - рассказал солист группы «Сколот» Алексей Павлов.

Пенза - первый город в большом турне музыкантов по Поволжью. Впереди Саранск, Ульяновск, Самара, Саратов. Домой артисты вернутся не скоро.

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Гость|06.04.2017 19:20|

Я Б ВОН ТАМУ СПРАВА ПАСИКАЛ НА ПРАВЫЙ ГЛАЗ

Гость|06.04.2017 19:35|

Колоколайз энд балалайказ- давно пройденный этап.

Имя: Гость
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