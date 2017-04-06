06.04.2017 | 16:07

Пензенцы повеселились на концерте «Сколота». Музыкальный коллектив из Тамбова приехал с праздничной программой. Фолк-рок-группе исполнилось 12 лет.

В репертуаре «Сколота» песни собственного сочинения и композиции, в основе которых лежат реальные произведения скандинавского и славянского фольклора. Одним словом, сплошное средневековье.

«Сколот - название древнерусского племени, жившего у Днепра. Кроме того, сколот созвучен со словом «сокол», это известный образ из древнерусского эпоса. Именно эта птица изображена на нашей эмблеме», - рассказал солист группы «Сколот» Алексей Павлов.

Пенза - первый город в большом турне музыкантов по Поволжью. Впереди Саранск, Ульяновск, Самара, Саратов. Домой артисты вернутся не скоро.