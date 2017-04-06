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Культура | В Доме народного творчества открылась выставка картин каменской художницы

06.04.2017|14:56
Печать

В Доме народного творчества открылась выставка работ каменской художницы-самоучки Татьяны Каштановой «Предвещая радость весны».

Всего представлено 40 картин. В основном это натюрморты с цветами. Они распустились на полотнах Татьяны Алексеевны раньше, чем в природе. Когда заходишь на выставку с холодной улицы, ощущаешь тепло и свет.

«Я использую масло и акриловые краски, даже стараюсь соединить эти техники», - рассказала художница.

Экспериментатор Татьяна Каштанова пробует работать в достаточно редкой технике точечной росписи.

«На одну точку уходит секунда, так что на всю картину требуется достаточно много времени, но результат впечатляет. Эти работы могут посмотреть даже слепые люди», - отметила Татьяна Каштанова.

Разглядеть красоту окружающего мира, отображенного на полотнах Татьяны Каштановой, можно до конца апреля.

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Гость|06.04.2017 19:10|

Я считаю,что открылась замечательная выставка.Работы очень интересные,теплые,весенние.Спасибо художнице за предоставленную радость.Желаем дальнейших творческих успехов!

Мотовилов+ (гость)|06.04.2017 19:22|

Это постоянная глупость по приказу от минкульта. Ведь выставка в музее народного творчества, а не в каком-то доме.

Имя: Гость
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