06.04.2017 | 14:56

В Доме народного творчества открылась выставка работ каменской художницы-самоучки Татьяны Каштановой «Предвещая радость весны».

Всего представлено 40 картин. В основном это натюрморты с цветами. Они распустились на полотнах Татьяны Алексеевны раньше, чем в природе. Когда заходишь на выставку с холодной улицы, ощущаешь тепло и свет.

«Я использую масло и акриловые краски, даже стараюсь соединить эти техники», - рассказала художница.

Экспериментатор Татьяна Каштанова пробует работать в достаточно редкой технике точечной росписи.

«На одну точку уходит секунда, так что на всю картину требуется достаточно много времени, но результат впечатляет. Эти работы могут посмотреть даже слепые люди», - отметила Татьяна Каштанова.

Разглядеть красоту окружающего мира, отображенного на полотнах Татьяны Каштановой, можно до конца апреля.