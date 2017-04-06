06.04.2017 | 17:22

На сцене Театра юного зрителя состоялась премьера спектакля «Сказка о царе Салтане».

Актерская труппа из десяти человек готовила премьеру больше двух месяцев. Создатели спектакля специально выбрали для постановки произведение из школьной программы, чтобы заинтересовать детей творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Отступать от оригинала режиссер Ирина Дрожжилова не стала.

«Естественно, это сценическое действие, постановка в стиле лубок. В спектакле очень много песен», - отметила она.

Десятки пензенских школьников в течение часа следили за тем, как ткачиха с поварихой, со сватьей бабой Бабарихой строили козни главным героям спектакля. Но, как и должно быть в любой сказке, добро победило зло.