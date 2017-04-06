06.04.2017 | 15:16

В Пензе выступила группа «Операция Пластилин». С тех пор как в городе закрыли клуб, в котором этот коллектив часто давал концерты, музыканты не приезжали. Поклонники успели соскучиться, поэтому встретили их особенно горячо.

В Пензе «Операция Пластилин» концертом отметила свое семилетие. Во главе коллектива бессменный лидер Анатолий Царев. У него нет музыкального образования, но это не мешает ему сочинять и исполнять песни. Стиль группы - нечто близкое к панк-року. Царев рассказал, что название когда-то было придумано буквально за несколько минут.

«Есть компьютерная игра «Операция «Пластилин». А нам нужно было название, чтобы выступить в Тамбове, мы решили, что это оно», - вспомнил Анатолий.

За семь лет существования группа выработала свой, отличный от других стиль, это сочетание жесткой гитарной музыки с нежной скрипкой и синтезаторами. Отмечать день рождения группа продолжит на гастролях в других российских городах.