05.04.2017 | 09:42

В пятницу, 7 апреля, в Пензенском государственном краеведческом музее открывается стационарная выставка «И славы гордые Отечества сыны», приуроченная к 140-летию русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Хронологически выставка охватывает период XVII-XIX веков.

Посетители познакомятся с участниками русско-турецких военных кампаний, связанными с Пензенским краем своим рождением, пребыванием или принадлежностью к местному дворянству.

На выставке представлены элементы обмундирования русской армии XVIII века, памятные медали, документы из фондов музея и Государственного архива Пензенской области, книги, а также портреты земляков, чьи имена вошли в историю этих войн.

«Дополняют экспозицию карты, планы, гравюры и другие материалы. Приглашаем посетить краеведческий музей всех, кто интересуется военной историей России и историей Пензенского края», - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.