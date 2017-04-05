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Культура | В Пензе открывается выставка «И славы гордые Отечества сыны»

05.04.2017|09:42
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В пятницу, 7 апреля, в Пензенском государственном краеведческом музее открывается стационарная выставка «И славы гордые Отечества сыны», приуроченная к 140-летию русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Хронологически выставка охватывает период XVII-XIX веков.

Посетители познакомятся с участниками русско-турецких военных кампаний, связанными с Пензенским краем своим рождением, пребыванием или принадлежностью к местному дворянству.

На выставке представлены элементы обмундирования русской армии XVIII века, памятные медали, документы из фондов музея и Государственного архива Пензенской области, книги, а также портреты земляков, чьи имена вошли в историю этих войн.

«Дополняют экспозицию карты, планы, гравюры и другие материалы. Приглашаем посетить краеведческий музей всех, кто интересуется военной историей России и историей Пензенского края», - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

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Гость|05.04.2017 10:43|

Вообще название выставки не понял... Поясните кто-нибудь словами попроще, пожалуйста.

Гость|05.04.2017 11:07|

...чтобы попроще, буквы выучить допреж нужно...понятней понятного написано. Когда-то в местном музее постоянно на экспозиции стоял манекен громадного роста в мундире и кивере гвардейского гренадёра конца 18 века...Для мальчишек того времени - восторг и отпад (сабли, ружья, кирасы конногвардейцев).. в 60-х годах прошлого века музей казался привлекательным и интересным(да и был таким)

Гость|05.04.2017 11:32|

«И славы гордые Отечества сыны»,

Разворовали всё что можно и прячут наворованные концы...

Гость|05.04.2017 11:34|

Что значит "И славы гордые Отечества сыны"?

Гость|05.04.2017 11:42|

Гость писал(a):

Что значит "И славы гордые Отечества сыны"?
Что тут не понятного - гордые Вячеславы, сыны Ивана Феоктистовича Отечества.

Гость|05.04.2017 12:25|

penzainform.ru писал(a):

приуроченная к 140-летию русско-турецкой войны
penzainform.ru писал(a):
чьи имена вошли в историю этих войн.
penzainform.ru писал(a):
военной историей России
СЫНАМ ОТЕЧЕСТВА кроме ВОЙН есть чем гордиться ???

Гость|05.04.2017 12:51|

СЫНАМ ОТЕЧЕСТВА кроме ВОЙН есть чем гордиться ???

сыны отечества обворованного скоро на своих самолетах с собачками полетят в загнивающую гейропу гордиться своими особняками...

Имя: Гость
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