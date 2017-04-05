05.04.2017 | 10:18

С 19 по 21 мая в Пензе пройдет VII Международный фестиваль джазовой музыки Jazz May Penza - 2017. В этом году участниками праздника станут исполнители из шести стран: США, Испании, Франции, Венгрии, Люксембурга и России.

В качестве основной площадки для проведения фестиваля выбран киноконцертный зал «Пенза». Здесь перед поклонниками импровизационной музыки выступит квартет поющей пианистки Дены Де Роуз из Нью-Йорка, трижды номинированной на премию Грэмми; интернациональная команда Electric Shock, в которую входит знаменитый французский барабанщик Николя Виккаро.

Также гости мероприятия услышат московскую группу «Мирайф» с ее вокалисткой Мариам Мерабовой, звездой третьего сезона телепроекта «Голос».

«Публику ожидают несколько премьер. Первая из них - уже упомянутая группа Electric Shock, которая несколько недель назад представила аудитории YouTube программу выдающегося венгерского гитариста Майка Готхарда. Вторая - необыкновенно глубокий и одухотворенный альбом Flow московской певицы Алины Ростоцкой», - сообщили организаторы фестиваля.

Кроме того, впервые в истории Jazz May будет организована трехдневная школа вокала. Авторские мастер-классы проведут участницы Дена Де Роуз, Мариам Мерабова и Алина Ростоцкая.

По традиции будет организован фестивальный городок и открытая сцена на Юбилейной площади.

Заявки на выступления от музыкантов из Центральной России оргкомитет принимает до 20 апреля. Участвовать в подготовке фестиваля может любой желающий.