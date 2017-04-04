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Культура | В картинной галерее открылась выставка цветов и овощей

04.04.2017|17:36
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В Пензенской картинной галерее запахло весной, там начали оживать картины. В главном художественном музее города открылась выставка цветов.

Неповторимые полотна великих мастеров и плоды живой природы объединяет главное.

«Это красота, восприятие мира через красоту», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

На выставке представлены не только домашние цветы, но и садовые культуры. Вячеслав Кубис привез растения, которые пока еще считаются редкими в нашем регионе, но успешно живут.

«Это различные виды орехов, шелковица, батат и чуфа (земляной миндаль)», - уточнил садовод.

Выставка будет проходить в течение недели, а потом начнется другая. На ней тоже представят цветы, только написанные художниками на холсте.

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Гость|04.04.2017 19:15|

penzainform.ru писал(a):

«Это красота, восприятие мира через красоту», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.
Кирилл,когда вы крыльями не машете,на вас и смотреть приятно.

Гость|04.04.2017 19:23|

А когда в галерее начнут торговать мясом и фруктами, мне к дому поближе чем на рынок ездить?

Гость|04.04.2017 19:41|

Вот и закусь Кирюше.А больше в картинной галерее выставлять нечего?

Гость|04.04.2017 19:57|

Ну уж это слишком, в картинной галерее свиней держать!

Гость|04.04.2017 20:05|

А когда в картинной галерее намечается выставка мясных продуктов? Очень люблю мясные продукты.

Ещё в тему можно было организовать мастер-класс по укладыванию компостной кучи и борьбе с медведкой.

Гость|04.04.2017 21:45|

Почему не Милена комментирует?

Гость|04.04.2017 21:48|

Садово-огородные культуры в музее?! Вы серьёзно?! Рынков, ярмарок и ТЦ вам по городу мало? Стыд и позор.

Гость|04.04.2017 21:51|

Нет, ну а чему я собственно удивляюсь? Продавали саженцы в фойе новой библиотеки. Если мне не верите, то у Ильи Варламова почитайте в "плохая Пенза" или в "хорошая Пенза" не помню точно.Там и фото есть

Гость|04.04.2017 22:28|

Когда ждать перформансов с холодцом?

Гость|05.04.2017 00:37|

вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://bit.do/parasitu

Гость|05.04.2017 01:30|

Картинная галерея должна демонстрировать картины. А это путь в неправильном направлении. Совесть нужно бы Застрожному иметь.

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