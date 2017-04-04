04.04.2017 | 17:36

В Пензенской картинной галерее запахло весной, там начали оживать картины. В главном художественном музее города открылась выставка цветов.

Неповторимые полотна великих мастеров и плоды живой природы объединяет главное.

«Это красота, восприятие мира через красоту», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

На выставке представлены не только домашние цветы, но и садовые культуры. Вячеслав Кубис привез растения, которые пока еще считаются редкими в нашем регионе, но успешно живут.

«Это различные виды орехов, шелковица, батат и чуфа (земляной миндаль)», - уточнил садовод.

Выставка будет проходить в течение недели, а потом начнется другая. На ней тоже представят цветы, только написанные художниками на холсте.