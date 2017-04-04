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Культура | Театр эстрады «Провинция» выступил в Москве на фестивале «Светлана»

04.04.2017|18:13
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Театр эстрады «Провинция» выступил в Москве на фестивале детского танца «Светлана». Его идейным вдохновителем и организатором является прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

Только 17 хореографических коллективов страны удостоились чести выйти на сцену киноконцертного зала «Россия» в «Лужниках».

«Там были академия Бориса Эйфмана, школа Бориса Моисеева, выступать с ними на одной сцене страшновато», - призналась художественный руководитель театра эстрады «Провинция» Татьяна Куприянова.

Тем не менее Светлана Захарова высоко оценила уровень мастерства пензенских участников.

«Мы получили столько комплиментов, это было неожиданно и приятно», - подчеркнула Татьяна Куприянова.

«Провинция» представила две композиции «Птицы» и «Китай». Танцоры приняли участие в насыщенных мастер-классах. Кстати, этот фестиваль проводился благодаря президентскому гранту. Поэтому и проезд, и проживание для всех коллективов были бесплатными.

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Гость|04.04.2017 18:59|

Хорошая подготовка в театре.Дочка занималась несколько лет. Советую всем.

Гость|04.04.2017 20:51|

Главное,чтобы после совершеннолетия не сидели на шее у народа,как их старшие товарищи из Зоренек,Вензелей,Провинций,а сами научились зарабатывать.Дети должны заниматься за счёт бюджета,после 18 зарабатывай сам.

Молодцы,детский труд особо ценен.Желаю новых успехов.

Гость|05.04.2017 00:27|

вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://bit.do/parasitu

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