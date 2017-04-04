04.04.2017 | 18:13

Театр эстрады «Провинция» выступил в Москве на фестивале детского танца «Светлана». Его идейным вдохновителем и организатором является прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

Только 17 хореографических коллективов страны удостоились чести выйти на сцену киноконцертного зала «Россия» в «Лужниках».

«Там были академия Бориса Эйфмана, школа Бориса Моисеева, выступать с ними на одной сцене страшновато», - призналась художественный руководитель театра эстрады «Провинция» Татьяна Куприянова.

Тем не менее Светлана Захарова высоко оценила уровень мастерства пензенских участников.

«Мы получили столько комплиментов, это было неожиданно и приятно», - подчеркнула Татьяна Куприянова.

«Провинция» представила две композиции «Птицы» и «Китай». Танцоры приняли участие в насыщенных мастер-классах. Кстати, этот фестиваль проводился благодаря президентскому гранту. Поэтому и проезд, и проживание для всех коллективов были бесплатными.