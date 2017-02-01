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Культура | В Пензе пройдет вечер памяти артистов ансамбля имени Александрова

01.02.2017|10:06
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В пятницу, 3 февраля, в 16:30 в Литературном музее (г. Пенза, ул. Кирова, 2) медиаклуб «45 меридиан» проведет очередной творческий вечер. На этот раз он будет посвящен памяти артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

«3 февраля - сороковой день со дня их гибели в авиакатастрофе самолета Ту-154 25 декабря в Черном море», - пояснил руководитель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов и организаторы вечера.

Гости мероприятия смогут увидеть видеоматериалы о легендарном ансамбле и услышать песни из его репертуара в исполнении пензенского коллектива «Играй, гармонь».

На вечер приглашают всех желающих. Вход свободный.

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Гость|01.02.2017 10:38|

40 дней - 2 февраля.

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