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Культура | Пензенцы оценили инсценировку Романа Виктюка «Сны Ивана Бездомного»

29.01.2017|13:51
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Пензенцам представили инсценировку Романа Виктюка «Сны Ивана Бездомного». Она создана по мотивам произведения «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

«У него особое видение, я ценю его именно за это», - поделилась своим мнением о Романе Виктюке пензячка.

Однако некоторые пензенцы не были морально готовы к такому прочтению произведения «Мастера и Маргариты».

На сцене установили тяжеловесные декорации. Несколько крупных бюстов вождей пролетариата служили символом тоталитарного режима, который не оставляет места для нормальной жизни творческих людей.

Виктюк, работая над спектаклем, изучал булгаковские рукописи. Известный режиссер уже не впервые обращается к культовому произведению.

«Сны Ивана бездомного» - третья постановка со свойственным Роману Виктюку почерком - синтезом хореографии, музыки, актерского мастерства и интересных мужских типажей.

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Гость|29.01.2017 14:23|

Нам не нужны жЫдовские постановки .

Гость|29.01.2017 14:51|

И гомосячные тем более.

Гость|29.01.2017 14:59|

пензенское муд..чье не может не отметиться в искусстве.

Гость|29.01.2017 15:08|

Лучший спектакль по "Мастеру и Маргарите" поставил Валерий Романович Белякович.

Гость|29.01.2017 15:13|

пензенское муд..чье не может не отметиться в искусстве.

ну, не всем же в курице любить только её креативные лапы

Гость|29.01.2017 17:11|

"Лучший спектакль по "Мастеру и Маргарите" поставил Валерий Романович Белякович."

Э, батенька, когда это было. Иных уж нет, а те далече.

Гость|29.01.2017 17:22|

Однако некоторые пензенцы не были морально готовы к такому прочтению произведения «Мастера и Маргариты».

Судя по комментариям, практически все.

Гость|29.01.2017 17:54|

Гость писал(a):

"Лучший спектакль по "Мастеру и Маргарите" поставил Валерий Романович Белякович."

Э, батенька, когда это было. Иных уж нет, а те далече.

В Театре на Юго-Западе он по-прежнему идет.

Гость|29.01.2017 18:00|

Гость писал(a):

масква многа гостей развлечь нада
ну так, не пенза заштатная

Гость|29.01.2017 19:56|

Классный спектакль, прекрасная актерская игра!

Голых теток, слава Бог, не было, звиняйте, конечно.

Гость|29.01.2017 20:01|

Не известно ещё,где правильней ставить приставку гей,Перед словами Россия или Европа,когда вся российская публика искусства такая.Виктюки,Лазаревы,Пенкины......Не известно ещё кто там кого развращает.

И зал по любому был битком.

Гость|29.01.2017 20:04|

Бога, вы Его не слышите. На секунду выключите все российские телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к Небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы. Если вы не украинцы, даже эта тишина вам не поможет. Тогда убирайтесь вон! Убирайтесь спокойно и без мата, оставьте Украину в покое»

Это слова сказа Роман Виктюк жителям Донбасса

Гость|29.01.2017 20:10|

Гость писал(a):

Не известно ещё,где правильней ставить приставку гей,Перед словами Россия или Европа,когда вся российская публика искусства такая.Виктюки,Лазаревы,Пенкины
Зрители идет смотреть спектакль, игру актеров. Виктюк талантлив? Никто не спорит. И какая разница кто там гей или негей. Они свою ориентацию рекламируют в спектакле? нет. Так какая хер разница кто там с кем спит??? Хватит уже зацикливаться и акценты на этом ставить. Не нравится если кому то - ну так сделайте лучше!

Гость|29.01.2017 20:28|

Ценители содомита, озвучьте цену билетов на эту гоммору.

Гость|29.01.2017 20:30|

Гость писал(a):

оставьте Украину в покое»

Это слова сказа Роман Виктюк жителям Донбасса

а почему ананса его спектаклю из этих реплик не было? или он как раз голубыми клубниками талантов публику влечёт? или классическая пересортица - продают продукт как натурально первосортного происхождения, а на сцене - таки осетрина второй свежести?

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Имя: Гость
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