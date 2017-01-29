29.01.2017 | 13:51

Пензенцам представили инсценировку Романа Виктюка «Сны Ивана Бездомного». Она создана по мотивам произведения «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

«У него особое видение, я ценю его именно за это», - поделилась своим мнением о Романе Виктюке пензячка.

Однако некоторые пензенцы не были морально готовы к такому прочтению произведения «Мастера и Маргариты».

На сцене установили тяжеловесные декорации. Несколько крупных бюстов вождей пролетариата служили символом тоталитарного режима, который не оставляет места для нормальной жизни творческих людей.

Виктюк, работая над спектаклем, изучал булгаковские рукописи. Известный режиссер уже не впервые обращается к культовому произведению.

«Сны Ивана бездомного» - третья постановка со свойственным Роману Виктюку почерком - синтезом хореографии, музыки, актерского мастерства и интересных мужских типажей.