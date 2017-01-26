26.01.2017 | 15:30

Во вторник, 24 января, в Пензе состоялся второй региональный конкурс ведущих концертных программ «Во весь голос».

В финал вышли 18 человек, это школьники из Пензы, Кузнецка, Бессоновского, Каменского, Колышлейского, Никольского и Шемышейского районов. Все они победители заочного этапа конкурса.

Выполняя задания, участники рассказывали о себе, импровизировали, демонстрировали владение культурой речи и умение вести себя на сцене.

Жюри определило победителей в двух номинациях. Среди участников 15-17 лет лучшей признана ученица кузнецкой школы № 8 Юлия Сухорукова, в возрастной категории 12-14 лет - жительница села Чемодановка Бессоновского района Карина Коротина.

«Победители станут ведущими областных фестивалей и конкурсов», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.