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Культура | В школе № 20 устроили вокальный конкурс «Семейный хит»

22.01.2017|12:28
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В пензенской школе № 20 состоялся вокальный конкурс «Семейный хит», организованный в рамках регионального проекта «Родительский университет».

«У нас очень творческая семья, мы постоянно поем, дети танцуют. Мы неугомонные, все время путешествуем», - рассказал один из участников конкурса «Семейный хит» Алексей Шапаренко.

«Цель нашего мероприятия - соединить интересы ребенка и родителей», - пояснила заместитель директора по воспитательной работе школы № 20 Александра Горбунова.

Песенный конкурс проводился второй год. В 2017-м в нем участвовали 10 семей, 5 из которых - гости из 69-й школы. Выбор репертуара был свободным, кому что нравится.

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