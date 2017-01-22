22.01.2017 | 12:28

В пензенской школе № 20 состоялся вокальный конкурс «Семейный хит», организованный в рамках регионального проекта «Родительский университет».

«У нас очень творческая семья, мы постоянно поем, дети танцуют. Мы неугомонные, все время путешествуем», - рассказал один из участников конкурса «Семейный хит» Алексей Шапаренко.

«Цель нашего мероприятия - соединить интересы ребенка и родителей», - пояснила заместитель директора по воспитательной работе школы № 20 Александра Горбунова.

Песенный конкурс проводился второй год. В 2017-м в нем участвовали 10 семей, 5 из которых - гости из 69-й школы. Выбор репертуара был свободным, кому что нравится.