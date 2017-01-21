21.01.2017 | 12:03

В отделе краеведения Кузнецкого краеведческого музея открыта выставка «Сохраняя традиции - искать новое» из цикла «Навстречу 100-летию газеты «Кузнецкий рабочий».

На выставке можно увидеть печатные издания конца XIX - начала XX века, газеты и журналы времен становления Советской власти, Великой Отечественной войны, 50-60-х годов прошлого столетия.

Посетители смогут проследить историю развития печати в городе, просмотрев местные газеты «Известия», «Серп и молот», «Сталинский клич», давшие начало «Кузнецкому рабочему».

«Выставка будет интересна всем кузнечанам, любящим историю и свой город, читающим прессу», - сообщает пресс-служба мэрии.