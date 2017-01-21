В отделе краеведения Кузнецкого краеведческого музея открыта выставка «Сохраняя традиции - искать новое» из цикла «Навстречу 100-летию газеты «Кузнецкий рабочий».
На выставке можно увидеть печатные издания конца XIX - начала XX века, газеты и журналы времен становления Советской власти, Великой Отечественной войны, 50-60-х годов прошлого столетия.
Посетители смогут проследить историю развития печати в городе, просмотрев местные газеты «Известия», «Серп и молот», «Сталинский клич», давшие начало «Кузнецкому рабочему».
«Выставка будет интересна всем кузнечанам, любящим историю и свой город, читающим прессу», - сообщает пресс-служба мэрии.
В 1917м Кузнецкого рабочего не было. Выставка интересна, но арифметику надо бы повторить.