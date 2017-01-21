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Культура | В кузнецком музее создали экспозицию к столетию местной газеты

21.01.2017|12:03
Печать

В отделе краеведения Кузнецкого краеведческого музея открыта выставка «Сохраняя традиции - искать новое» из цикла «Навстречу 100-летию газеты «Кузнецкий рабочий».

На выставке можно увидеть печатные издания конца XIX - начала XX века, газеты и журналы времен становления Советской власти, Великой Отечественной войны, 50-60-х годов прошлого столетия.

Посетители смогут проследить историю развития печати в городе, просмотрев местные газеты «Известия», «Серп и молот», «Сталинский клич», давшие начало «Кузнецкому рабочему».

«Выставка будет интересна всем кузнечанам, любящим историю и свой город, читающим прессу», - сообщает пресс-служба мэрии.

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Гость|21.01.2017 13:46|

В 1917м Кузнецкого рабочего не было. Выставка интересна, но арифметику надо бы повторить.

Гость|21.01.2017 13:52|

Историю тоже

Гость|22.01.2017 12:43|

penzainform.ru писал(a):

Посетители смогут проследить историю развития печати в городе, просмотрев местные газеты «Известия», «Серп и молот», «Сталинский клич», давшие начало «Кузнецкому рабочему».
Некорректно считать существованию Кузнецкого рабочего (Пензенская обл) 100 лет

Имя: Гость
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