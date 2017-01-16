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Культура | В картинной галерее состоится флешмоб «Манекен челлендж»

16.01.2017|12:19
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Во вторник, 17 января, в Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого состоится творческая акция, посвященная 135-летию со дня рождения художника-авангардиста Аристарха Лентулова.

В этот день для гостей музея главный экспозиционер музея проведет экскурсию по мемориальным залам «А. В. Лентулов и его время...», после чего состоится флешмоб.

«Сейчас набирают популярность видеоролики под хештегом «Манекен челлендж». Во время нашего флешмоба студенты художественного училища, а также все желающие займут позы восхищения возле работ Аристарха Васильевича, а мы под определенную музыку запишем видео и выложим это в социальные сети», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в картинной галерее имени К. А. Савицкого.

Начало творческой акции запланировано на 15:00.

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Гость|16.01.2017 12:30|

penzainform.ru писал(a):

Во время нашего флешмоба студенты художественного училища, а также все желающие займут позы восхищения возле работ Аристарха Васильевича, а мы под определенную музыку запишем видео и выложим это в социальные сети
а не бред ли это затея ?

Гость|16.01.2017 12:30|

флегмобы проводятся в массовых местах, чтобы удивить окружающих. проводить его с анонсом, еще и в помещении - это бред.

или как-то иначе называйте этот цирк.

Имя: Гость
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