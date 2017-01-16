16.01.2017 | 12:19

Во вторник, 17 января, в Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого состоится творческая акция, посвященная 135-летию со дня рождения художника-авангардиста Аристарха Лентулова.

В этот день для гостей музея главный экспозиционер музея проведет экскурсию по мемориальным залам «А. В. Лентулов и его время...», после чего состоится флешмоб.

«Сейчас набирают популярность видеоролики под хештегом «Манекен челлендж». Во время нашего флешмоба студенты художественного училища, а также все желающие займут позы восхищения возле работ Аристарха Васильевича, а мы под определенную музыку запишем видео и выложим это в социальные сети», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в картинной галерее имени К. А. Савицкого.

Начало творческой акции запланировано на 15:00.