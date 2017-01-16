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Культура | В филармонии открылась выставка 15-летней художницы

16.01.2017|15:35
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В фойе областной филармонии открылась выставка Ксении Васьковской. 15-летняя пензячка является воспитанницей детской художественной школы № 2.

В экспозиции представлены около 40 рисунков, выполненных карандашом, гуашью и акварелью. Среди самых любимых Ксенией «Афанасий Никитин в Индии».

«Я очень долго работала над этой картиной, сложно было передать восточную атмосферу», - поделилась девушка.

Ксения Васьковская успела стать участницей и победительницей различных конкурсов и фестивалей. В 2016-м юная пензячка по Президентской программе прошла обучение в академии живописи Сергея Яндрияки, где много рисовала на пленэре. Несколько созданных там работ стали частью ее первой персональной выставки.

«Ксения - одна из самых талантливых учениц. Кроме того, она очень ответственная, позитивная и трудолюбивая», - отметила директор ДХШ № 2 г. Пензы Наталья Родченко.

«У нее все получится, потому что она умеет слушать», - добавила преподаватель Ксении Юлия Бушмина.

Сейчас Ксения Васьковская учится в восьмом классе лицея № 29. После его окончания собирается поступать в Пензенское художественное училище, а затем отправится учиться в Санкт-Петербург.

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