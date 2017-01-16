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Культура | Органист из Нидерландов оценил елку в областной филармонии

16.01.2017|17:51
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Елка в Органном зале областной филармонии покорила профессора Амстердамской академии музыки. Петер Оверкерк сделал несколько снимков зеленой красавицы, еще один - самого инструмента.

«Я думаю, что орган в Пензе - один из лучших. Мне нравится здесь работать», - отметил музыкант.

Действительно, Петер Оверкерк выступал в нашем городе два года назад. Это был его первый визит. Но с российскими городами он уже хорошо знаком, так как много гастролирует с сольными концертами, пропагандирует качественные, по его мнению, произведения современных композиторов и, конечно же, классику.

Оверкерк - признанный профессионал. Он из семьи музыкантов. Ему было шесть лет, когда услышал игру на органе и понял, с чем свяжет свою жизнь. Артист постоянно совершенствуется, записывает диски, работает в церкви и помогает развиваться талантливой молодежи.

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