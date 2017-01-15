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Культура | В Лермонтовской библиотеке выступили воспитанники вокальной студии

15.01.2017|11:33
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В Лермонтовской библиотеке снова отметили Новый год, но на этот раз без Деда Мороза, Снегурочки, подарков и хоровода вокруг елки, зато с хорошей музыкой и душевными песнями.

Перед публикой выступили воспитанники вокальной студии под руководством Ольги Уртадо. Молодые люди составили особую программу.

«В основном это классические произведения, а также песни, которые все любят и поют на Новый год, в том числе детские», - рассказала Ольга Уртадо.

Одним из участников концерта был пианист и преподаватель Пензенского колледжа искусств Андрей Панфилов. Он любит выступать вместе с молодежью.

«У них есть заряд энергии на долгую жизнь. Это радует», - поделился Андрей Панфилов.

Этот концерт прошел в рамках проекта «Филармония в библиотеке».

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