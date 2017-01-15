15.01.2017 | 12:13

Не реже пяти раз в год самые активные пенсионеры Октябрьского района собираются вместе. В январе члены клуба «Хорошее настроение» и народный хор «Душа России» отпраздновали наступление Нового года по старому стилю.

По традиции представители старшего поколения устроили большой праздник со Снегурочкой, Дедом Морозом, конкурсами, загадками и, конечно, душевными песнями.

Для членов Союза пенсионеров Октябрьского района Пензы такие мероприятия словно семейные встречи. На них не просто отдыхают душой, юность возвращается на глазах.

«Дома у молодежи свои дела, старики остаются без внимания. Здесь они расцветают», - отметила председатель Союза пенсионеров Октябрьского района Пензы Валентина Хмелевская.

Современная молодежь может только позавидовать вокальным данным членов клуба «Хорошее настроение» и народного хора «Душа России» и их умению красиво проводить праздничные встречи.