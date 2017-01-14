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Культура | Мордовский театр привез в Пензу балет «Щелкунчик»

14.01.2017|17:04
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Мордовский государственный театр оперы и балета имени Яушева представил в Пензе постановку «Щелкунчик». Артисты из соседнего региона - частые гости в нашем городе.

«Чувствуется, что пензенцы очень любят балет. Нас всегда тепло принимают», - отметила солистка Государственного театра оперы и балета им. И. М. Яушева Наталья Царева.

В основу балета легла сказка Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», написанная в начале XIX века. По ее сюжету двенадцатилетняя девочка Марихен (в русской интерпретации Маша) Штальбаум получает на Рождество подарок - куклу-щелкунчик для колки орехов. Игрушка в рождественскую ночь оживает и вступает в борьбу с мышиной армией.

Наутро крестный рассказывает Марихен историю своего племянника, которого заколдовали. А следующей ночью девочка, ее кукла Клара и Щелкунчик снова подвергаются нападению воинства серых грызунов. Они сражаются с мышами и побеждают их, после чего отправляются в королевство кукол, где Машу избирают принцессой.

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