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Культура | Пензенцев приглашают на благотворительный концерт хора им. Гришина

13.01.2017|15:57
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Песни из золотой коллекции русского народного хора им. Октября Гришина станут основой благотворительного концерта «Старый добрый Новый год». Он организован фондами «Милая роща» и «Покров».

«Все мы знаем, что это уникальный коллектив, он является брендом Пензенской области. Приглашаем всех на благотворительный концерт 14 января в 14:00 в Центр культуры и досуга», - произнесла заместитель начальника Управления культуры г. Пензы Анна Нестерова.

Средства, вырученные от продажи билетов, намерены направить на лечение тяжелобольных малышей Пензенской области.

«На учете состоят 29 детей, за год существования фонда мы помогли 79 ребятишкам», - сообщила заместитель руководителя фонда «Покров» Елена Максимова.

14 января на сцене Центра культуры и досуга прозвучат такие известные композиции, как «18 лет», «Черемуха душистая», и другие. Гостей праздника ждут русские народные песни и пляски.

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