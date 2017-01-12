12.01.2017 | 11:37

В Кузнецке объявлен XVII городской конкурс стихов, в котором могут принять участие молодые люди до 30 лет.

До 9 февраля каждый из них должен прислать не менее трех стихотворений на любовную тематику.

Жюри выберет победителей в двух возрастных группах (до 14 лет и старше) по следующим номинациям: «За лучший сборник», «Последний романтик», «За профессионализм и выразительность», «Около любви», «Белый стих», «За яркость чувств», «За образность», «За лиричность», «Виртуальный роман», «Школьная любовь», «Любовь и война», «Любовь-морковь» (шуточное стихотворение на любовную тематику).

«Конкурсные стихотворения необходимо размещать в социальной сети «ВКонтакте» (группа «Юношеская библиотека города Кузнецка» в разделе «XVII конкурс стихов о любви. Работы конкурсантов») или отправить по электронной почте: kuzfilial-10@ yandex.ru, можно также принести свои творения в электронном виде по адресу ул. Ленина, 234Б, ежедневно кроме субботы с 10:00 до 18:00. Организаторы конкурса также обращают внимание: если участник зарегистрирован в социальных сетях под творческим псевдонимом, необходимо его сообщить», - пояснили в пресс-службе администрации Кузнецка.

14 февраля в 16:00 в юношеской библиотеке состоится подведение итогов и награждение победителей конкурса.