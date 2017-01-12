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Культура | В Кузнецке стартовал городской молодежный конкурс стихов о любви

12.01.2017|11:37
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В Кузнецке объявлен XVII городской конкурс стихов, в котором могут принять участие молодые люди до 30 лет.

До 9 февраля каждый из них должен прислать не менее трех стихотворений на любовную тематику.

Жюри выберет победителей в двух возрастных группах (до 14 лет и старше) по следующим номинациям: «За лучший сборник», «Последний романтик», «За профессионализм и выразительность», «Около любви», «Белый стих», «За яркость чувств», «За образность», «За лиричность», «Виртуальный роман», «Школьная любовь», «Любовь и война», «Любовь-морковь» (шуточное стихотворение на любовную тематику).

«Конкурсные стихотворения необходимо размещать в социальной сети «ВКонтакте» (группа «Юношеская библиотека города Кузнецка» в разделе «XVII конкурс стихов о любви. Работы конкурсантов») или отправить по электронной почте: kuzfilial-10@ yandex.ru, можно также принести свои творения в электронном виде по адресу ул. Ленина, 234Б, ежедневно кроме субботы с 10:00 до 18:00. Организаторы конкурса также обращают внимание: если участник зарегистрирован в социальных сетях под творческим псевдонимом, необходимо его сообщить», - пояснили в пресс-службе администрации Кузнецка.

14 февраля в 16:00 в юношеской библиотеке состоится подведение итогов и награждение победителей конкурса.

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Гость|12.01.2017 13:04|

Это очень хорошо, дают высвободить половую энергию. Так как при половом созревании вся молодежь думает о половой связи около 95 процентов своего времени.

Гость|12.01.2017 13:07|

Гость писал(a):

Это очень хорошо, дают высвободить половую энергию. Так как при половом созревании вся молодежь думает о половой связи около 95 процентов своего времени.
Половая энергия высвобождается в соцсетях, селфи и лайки работают, даже бабушки зарегились в фесбуках, а стихи это прошлый век.

Имя: Гость
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